قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح، إن الكويت والعراق يناقشان آلية الإنتاج المناسبة من حقلي الرتقة والعبدلي.

وأضاف الصباح أن احتياطيات الكويت النفطية تقدر بنحو 100 مليار برميل.

مادة اعلانية

وأظهر مقطع فيديو تم عرضه في مؤتمر حول استراتيجية الطاقة الكويتية، اليوم الاثنين، أن مؤسسة البترول الكويتية تستهدف زيادة طاقة التكرير إلى 1.6 مليون برميل يوميا في الداخل، و425 ألف برميل يوميا في الخارج بحلول عام 2025، وفق ما نقلته "رويترز".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة وليد البدر خلال مؤتمر اليوم الاثنين، إن مصفاة الزور الكويتية ستعمل بكامل طاقتها البالغة 615 ألف برميل يوميا خلال أيام.

الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية شافي طالب العجمي أفاد خلال المؤتمر أن مصفاة الدقم العمانية شغَّلت جميع وحداتها، وإن عمليات الإنشاء وصلت إلى 99% بينما وصل التشغيل التجريبي إلى 81%.

وتوقع العجمي، الوصول إلى التشغيل التجاري الكامل للمصفاة بحلول نهاية 2023.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان، إن الطاقة الإنتاجية للنفط في البلاد الآن 2.9 مليون برميل، وستبلغ 3.2 مليون برميل في 2025-2026.