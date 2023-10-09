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رئيس أرامكو أمين الناصر مناسبة
رئيس أرامكو أمين الناصر
أرامكو

رئيس "أرامكو": الطاقة التقليدية ستظل المنتج الأساسي في السوق

تمثل 95% من مجموع الإمدادات المتاحة

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، إن الطاقة التقليدية مستمرة لأن تكون المنتج الأساسي في السوق، وتستحوذ حاليا على نسبة 95% من إجمالي الإمدادات المتاحة.

وأوضح الناصر في كلمته على هامش مشاركته في أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023، إن مصادر الطاقة المتجددة تظهر نموا كبيرا ولكنها تبدأ من قاعدة متواضعة، حيث 5% فقط من مجموعة إمدادات الطاقة حول العالم حاليا.

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وأضاف: "بعد جائحة كورونا لم تكن هناك طاقة كافية لتلبية الطلب العالمي مما أدى لارتفاع الأسعار".

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وتابع: "الصناعة مستمرة في إزالة الكربون من مواردها بالتزامن مع بناء موارد جديدة والالتزام بالعديد من المبادرات".

وكشف أنه "بفضل تحسين الكفاءة على مدار الـ15 عاما الماضية تمكنت الصناعة من إزالة ما يعادل 80 إلى 90 مليون برميل، وساهمت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بما يعادل نحو 50 مليون برميل من النفط المكافئ".

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