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حقل الدرة للغاز
حقل الدرة للغاز
اقتصاد الكويت

وزير النفط الكويتي: سنجهز البنية التحتية لحقل الدرة للغاز

يتوقع تشغيله بحلول العام 2029

الكويت - رويترز
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قال وزير النفط الكويتي سعد البراك، اليوم الاثنين، إن الكويت تعتزم تجهيز البنية التحتية لحقل الدرة البحري للغاز الذي تتقاسمه مع السعودية.

وذكر أن مؤسسة البترول الكويتية تستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050. وتوقعت شركة النفط الكويتية الأسبوع الماضي، تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل بحلول العام 2029.

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وتصل كمية الاحتياطيات المؤكدة للغاز في حقل الدرة الواقع بين الكويت والسعودية إلى نحو 20 تريليون قدم مكعبة. يذكر أن الكويت والسعودية وقعتا أواخر العام الماضي مذكرة تفاهم بشأن مشروع تطوير الحقل بين كل من الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو.

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