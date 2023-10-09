وزير النفط: الهند تراقب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عن كثب

قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري اليوم الاثنين إن الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم تراقب عن كثب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وارتفعت أسعار النفط العالمية بسبب الصراع.

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وأضاف بوري في إحدى الفعاليات "المكان الذي تجري فيه الأحداث هو مركز الطاقة العالمية من نواح كثيرة... سنتعامل مع هذا الأمر بينما نمضي قدما".

قفزت أسعار النفط أكثر من 4 دولارات للبرميل ما يعادل نحو 5% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مع تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس في مطلع الأسبوع.