الشرق الأوسط
وزير النفط: الهند تراقب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عن كثب
أسعار النفط تقفز بأكثر من 4 دولارات للبرميل
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قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري اليوم الاثنين إن الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم تراقب عن كثب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وارتفعت أسعار النفط العالمية بسبب الصراع.
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وأضاف بوري في إحدى الفعاليات "المكان الذي تجري فيه الأحداث هو مركز الطاقة العالمية من نواح كثيرة... سنتعامل مع هذا الأمر بينما نمضي قدما".
قفزت أسعار النفط أكثر من 4 دولارات للبرميل ما يعادل نحو 5% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مع تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس في مطلع الأسبوع.
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