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مصفاة نفط في الهند (رويترز)
مصفاة نفط في الهند (رويترز)
الشرق الأوسط

وزير النفط: الهند تراقب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عن كثب

أسعار النفط تقفز بأكثر من 4 دولارات للبرميل

نيودلهي – رويترز
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قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري اليوم الاثنين إن الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم تراقب عن كثب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وارتفعت أسعار النفط العالمية بسبب الصراع.

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وأضاف بوري في إحدى الفعاليات "المكان الذي تجري فيه الأحداث هو مركز الطاقة العالمية من نواح كثيرة... سنتعامل مع هذا الأمر بينما نمضي قدما".

قفزت أسعار النفط أكثر من 4 دولارات للبرميل ما يعادل نحو 5% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مع تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس في مطلع الأسبوع.

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