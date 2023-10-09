اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
محطة هيدروجين - iStock مناسبة
محطة لإنتاج الهيدروجين
أرامكو

"أرامكو" تعتزم توقيع اتفاقية مع توبسو الدنماركية لبناء محطة للهيدروجين منخفض الكربون

المشروع ستبلغ طاقته الإنتاجية ستة أطنان من الهيدروجين يومياً

دبي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، إنها تعمل على توقيع اتفاقية هندسية مع شركة توبسو الدنماركية الرائدة في تقنيات كفاءة الطاقة لبناء محطة تجريبية للهيدروجين منخفض الكربون في منطقة الشيبة بالمملكة.

وقالت "أرامكو" إن المصنع سيستخدم الكهرباء المتجددة في التهذيب البخاري الكهربائي الخاص بالمواد الهيدروكربونية لإنتاج هيدروجين منخفض الكربون يتم استخدامه في توليد الطاقة مع استخلاص وعزل ثاني أكسيد الكربون الناتج عن ذلك.

مادة اعلانية

وذكرت الشركة أن المشروع، الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية ستة أطنان من الهيدروجين يوميا، سيمهد الطريق لمحطة تجريبية أكبر تتمتع بقدرة على استخلاص نحو 1250 طنا سنويا من ثاني أكسيد الكربون.

"أرامكو" السعودية تحدد موعد إعلان النتائج المالية وتوزيعات الربع الثالث شركات أرامكو "أرامكو" السعودية تحدد موعد إعلان النتائج المالية وتوزيعات الربع الثالث

كما تتعاون "أرامكو" مع "سيمنس" للطاقة لتطوير وحدة الاستخلاص المباشر من الهواء في الظهران بقدرة استخلاص قد تصل إلى 12 طنا من ثاني أكسيد الكربون سنويا، ومن المتوقع اكتمالها في 2024.

وقالت أيضا إنها نجحت في تجربة تقنية جديدة لعزل ثاني أكسيد الكربون باستخدام التمعدن الموضعي والتي تتضمن إذابته في الماء وحقنه في الصخور البركانية في جازان بالمملكة.

وتستكشف "أرامكو" كذلك توسيع محفظتها للطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من الطاقة الحرارية الجوفية، وحددت ثلاث مناطق محتملة على الساحل الغربي للمملكة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إسرائيل تواجه الخروج الكبير.. دول العالم تسحب رعاياها بسبب الحرب إسرائيل تواجه الخروج الكبير.. دول العالم تسحب رعاياها بسبب الحرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط