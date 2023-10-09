اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Secretary General of Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) Haitham Al Ghais speaks during the Energy Asia conference in Kuala Lumpur, Malaysia, on June 26, 2023. (Reuters)
الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص - رويترز
أوبك

"أوبك": التحرك بشأن المناخ يجب ألا يأتي على حساب أمن الطاقة

الغيص: وقف الاستثمارات في المشاريع النفطية الجديدة سيؤدي إلى زيادة التقلبات

دبي – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص، اليوم الاثنين خلال إطلاق تقرير (آفاق النفط العالمية) في العاصمة السعودية الرياض إن التحرك بشأن المناخ يجب ألا يأتي على حساب أمن الطاقة العالمي.

وتابع الغيص: "هناك للأسف من يواصلون الترويج لفرضية بالغة الخطورة عن استبعاد النفط مع الحديث عن انخفاض الطلب على النفط بنحو 25 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030".

مادة اعلانية

وفيما يتعلق بدعوات وقف الاستثمارات في المشاريع النفطية الجديدة، قال: "نعتقد أن هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة التقلبات التي ستعيق التنمية الاقتصادية وتفاقم فقر الطاقة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
القتال بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي يتحول لحرب شوارع.. ماذا حدث؟ القتال بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي يتحول لحرب شوارع.. ماذا حدث؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط