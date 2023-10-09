أوبك
"أوبك": التحرك بشأن المناخ يجب ألا يأتي على حساب أمن الطاقة
الغيص: وقف الاستثمارات في المشاريع النفطية الجديدة سيؤدي إلى زيادة التقلبات
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص، اليوم الاثنين خلال إطلاق تقرير (آفاق النفط العالمية) في العاصمة السعودية الرياض إن التحرك بشأن المناخ يجب ألا يأتي على حساب أمن الطاقة العالمي.
وتابع الغيص: "هناك للأسف من يواصلون الترويج لفرضية بالغة الخطورة عن استبعاد النفط مع الحديث عن انخفاض الطلب على النفط بنحو 25 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030".
مادة اعلانية
وفيما يتعلق بدعوات وقف الاستثمارات في المشاريع النفطية الجديدة، قال: "نعتقد أن هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة التقلبات التي ستعيق التنمية الاقتصادية وتفاقم فقر الطاقة".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الأسواق العالمية تهتز على وقع الاشتباكات الفلسطينية الإسرائيليةتراجع شهية المخاطرة والاتجاه إلى الملاذات الآمنة من المستثمرين قصص اقتصادية
-
"الشيكل" الإسرائيلي يهبط إلى أدنى مستوى منذ 8 أعواممع تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط أسواق المال
-
السعودية تطلق آلية لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراريللتقدم في تحقيق أهداف المملكة المناخية طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية