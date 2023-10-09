"أوبك" تتوقع نمو الطلب على النفط إلى 106 ملايين برميل يوميا في 2025

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الاثنين نمو الطلب العالمي على النفط إلى 106 ملايين برميل يوميا في 2025 ترتفع إلى 116 مليونا بحلول 2045 بالمقارنة مع 99.6 مليون برميل يوميا في 2022.

وقالت المنظمة في تقريرها "آفاق النفط العالمية 2045" إن الطلب العالمي على الطاقة سيرتفع 23% حتى 2045 مدفوعا بالطلب من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

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وأضافت أنها تتوقع ارتفاع إنتاجها من الخام إلى 37.7 مليون برميل يوميا في الأمد المتوسط تصل إلى 46.1 مليون برميل يوميا في 2045 بالمقارنة مع 34.2 مليون برميل يوميا في 2022، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضحت المنظمة أن النفط سيظل صاحب الحصة الأكبر من مزيج الطاقة العالمي مقارنة بأنواع الوقود الأخرى وأن تبلغ حصته 29.5% في 2045.

ووصفت المنظمة الدعوات المنادية بوقف الاستثمار في قطاع النفط "بالمضللة" محذرة أنها قد تؤدي إلى فوضى في قطاع الطاقة والاقتصاد بصفة عامة، مضيفة أن القطاع يحتاج استثمارات بقيمة 14 تريليون دولار أو ما يعادل 610 مليارات دولار سنويا حتى 2045.