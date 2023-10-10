اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شيفرون تعود للعمل في فنزويلا
شعار شركة شيفرون
نفط وغاز

شيفرون تعلق تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر عبر خط أنابيب شرق المتوسط

مصادر أكدت أن كمية الغاز المصدرة من حقل لوثيان العملاق الإسرائيلي إلى مصر تقلصت

القدس - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن شركة شيفرون أوقفت تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) البحري بين إسرائيل ومصر، وتقوم بتصدير الغاز في خط أنابيب بديل عبر الأردن.

ومع احتدام القتال بين إسرائيل والمسلحين في غزة، قالت مصادر في صناعة الطاقة إن كمية الغاز المصدرة من حقل لوثيان العملاق الإسرائيلي إلى مصر تقلصت مع إعطاء الأولوية للإمدادات للسوق المحلية لكنها ما زالت قريبة من الحصة المقررة.

مادة اعلانية

وفي سياق متصل قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، إن اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط سيصعب تحقيق الهبوط الآمن بالنسبة للكثير من الاقتصادات.

وأضاف بانغا، اليوم الثلاثاء "إذا انتشر الصراع هناك تبعات أكبر فيما يتعلق بمسارات البنوك المركزية حيال التضخم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
القصف والحصار الإسرائيلي يلقي بـ200 ألف فلسطيني في غزة إلى المجهول القصف والحصار الإسرائيلي يلقي بـ200 ألف فلسطيني في غزة إلى المجهول
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط