شيفرون تعلق تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر عبر خط أنابيب شرق المتوسط

قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن شركة شيفرون أوقفت تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) البحري بين إسرائيل ومصر، وتقوم بتصدير الغاز في خط أنابيب بديل عبر الأردن.

ومع احتدام القتال بين إسرائيل والمسلحين في غزة، قالت مصادر في صناعة الطاقة إن كمية الغاز المصدرة من حقل لوثيان العملاق الإسرائيلي إلى مصر تقلصت مع إعطاء الأولوية للإمدادات للسوق المحلية لكنها ما زالت قريبة من الحصة المقررة.

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وفي سياق متصل قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، إن اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط سيصعب تحقيق الهبوط الآمن بالنسبة للكثير من الاقتصادات.

وأضاف بانغا، اليوم الثلاثاء "إذا انتشر الصراع هناك تبعات أكبر فيما يتعلق بمسارات البنوك المركزية حيال التضخم".