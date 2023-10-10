صناديق التحوط تبيع أسهم الطاقة "بوتيرة متسارعة" قبيل الحرب في الشرق الأوسط
مبيعات للأسبوع الثاني على التوالي وجلسات التداول الثمانية السابقة
كان مديرو صناديق التحوط العالمية يبيعون الأسهم الأميركية المكشوفة على قطاع السلع بوتيرة متسارعة في الأسبوع المنتهي في 6 أكتوبر، وفقًا لمذكرة من قبل "غولدمان ساكس" للعملاء، قبل أن يقفز سعر النفط أكثر من 3 دولارات للبرميل يوم الاثنين تزامنا مع الاشتباكات التي حصلت بين حماس وإسرائيل.
وعكست قفزة سعر الخام هذا الأسبوع الاتجاه الهبوطي الذي سجله الأسبوع الماضي، حيث سجلت أسعار النفط أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس حينها، بانخفاض خام برنت نحو 11% وتراجع خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 8% وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على الطلب العالمي.
وقالت المذكرة الصادرة عن شركة الوساطة الرئيسية لدى "غولدمان ساكس" إن صناديق التحوط عززت، حتى يوم الجمعة، عمليات البيع بأسرع وتيرة منذ أوائل يونيو في أسهم الشركات الأميركية التي تصنع المواد الكيميائية ومواد البناء والمنتجات الورقية.
وقال البنك إن أسهم الطاقة الأميركية شهدت مبيعات صافية في الأسبوع المنتهي في 6 أكتوبر للأسبوع الثاني على التوالي وأيضا للجلسات التداول الثمانية على التوالي.
تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الثلاثاء بعد أن ارتفعت أكثر من 4% في الجلسة السابقة مع تقييم الأسواق لاحتمال تعطل الإمدادات مع استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقالت مصادر أمس الاثنين إن ميناء عسقلان الإسرائيلي ومرفأ النفط التابع له أغلقا في أعقاب الصراع.
ويرى محللون أن الاضطرابات قد تدفع الولايات المتحدة أيضا إلى تشديد عقوباتها على إيران والإضرار بصادرات النفط الإيراني.
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