"غولدمان ساكس" يكشف توقعاته لتأثير أحداث إسرائيل على النفط والغاز

قال بنك "غولدمان ساكس" في مذكرة للعملاء، إنه لا يرى أي تأثير كبير فوري على مخزونات سوق النفط في المدى القريب من الاشتباكات التي تحصل ما بين فلسطين وإسرائيل.

لكنها أضافت أن الهجمات تقلل من احتمالية زيادة السعودية الإنتاج مع مرور الوقت.

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أدى هجوم حماس على إسرائيل إلى ارتفاع أسعار النفط مع تسعير الأسواق للمخاوف من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الثلاثاء بعد أن ارتفعت أكثر من 4% في الجلسة السابقة مع تقييم الأسواق لاحتمال تعطل الإمدادات مع استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي مذكرة بتاريخ يوم الأحد، قال "غولدمان ساكس" إنه لا يزال يتوقع وصول خام برنت إلى 100 دولار بحلول يونيو 2024، مع الإشارة إلى أنه لم يكن هناك أي تأثير على إنتاج النفط العالمي الحالي في هذه المرحلة المبكرة.

وأضاف بنك "غولدمان ساكس"، في مذكرة مختلفة بتاريخ أمس الاثنين، إن تقليص إنتاج الغاز في إسرائيل بسبب الصراع الدائر من المرجح أن يؤدي إلى تراجع المعروض العالمي لكن التأثير على أسعار الغاز الأوروبية هامشي في الوقت الحالي.

وقال البنك: "تقليص المعروض من الغاز الطبيعي المسال عالميا يعد هامشيا بالنسبة لأسعار عقود الغاز الآجلة الهولندية في الوقت الحالي، إذ أن تأثيره النهائي على المعروض في منطقة شمال غرب أوروبا التي تحدد الأسعار أقل من الحجم الإجمالي للتعطل".

وارتفعت أسعار النفط والغاز في أنحاء العالم أمس الاثنين بسبب أحدث صراع في الشرق الأوسط وكذلك إضراب العمال في محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في أستراليا.

وأضاف "غولدمان ساكس" أن الطقس المعتدل حتى الآن هذا الشهر عوض أثر التعطيل المحتمل على إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

ومع ذلك، يرى البنك أن المخاطر على أسعار الغاز في أوروبا تميل نحو الاتجاه الصعودي نظرا لحالة عدم اليقين حول مدة تعطل إنتاج الغاز وفي ظل تزايد الغموض حول التداعيات الجيوسياسية للصراع المستمر في الشرق الأوسط.