الهند تريد مشاركة أرامكو في تطوير الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الهند ترغب في أن تشارك شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في برنامج الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد والذي تخطط للوصول به إلى 6.5 مليون طن متري وسط مساعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا لتعزيز العلاقات مع المورد الرئيسي للنفط إليها.

وتحدث البلدان عن مشاركة أرامكو في برنامج الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لأعوام. لكن المحادثات اكتسبت قوة دافعة بعد اجتماع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشهر الماضي.

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وقالت الحكومة الهندية في وثيقة داخلية "في إطار المرحلة الثانية من برنامج الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية، تمت الموافقة على إنشاء احتياطيين بتروليين تجاريين وإستراتيجيين جديدين بحجم 6.5 مليون طن متري"، وأضافت "يمكن دعوة شركة أرامكو السعودية للمشاركة في المرحلة الثانية".

وامتنعت أرامكو عن التعليق، بينما لم ترد الحكومة السعودية على رسائل بريد إلكتروني لطلب التعليق.

ولم يرد أيضا مكتب رئيس الوزراء الهندي ولا وزارة النفط ولا وزارة المالية على طلبات للتعقيب.

وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، أكثر من 80% من احتياجاتها النفطية. وأنشأت مخزونا استراتيجيا في 3 مواقع في جنوب البلاد لتخزين أكثر من 5 ملايين طن من النفط للتحوط من انقطاع الإمدادات.