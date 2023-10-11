بوتين: ولي العهد السعودي يلعب دورا كبيرا في سوق الطاقة وسنواصل التعاون مع أوبك+

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن الاتفاق في إطار تحالف أوبك+ لخفض إمدادات الخام العالمية من المرجح أن يستمر.

وأشاد بوتين بما وصفه بأنه دور كبير لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في سوق الطاقة.

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وأشار بوتين إلى أن موسكو ستواصل التعاون مع الرياض، وأن السعر كان من الممكن أن ينخفض إلى أقل من 50 دولارا للبرميل إذا لم تكن تخفيضات الإنتاج المنسقة.

وأضاف بوتين، أن التنسيق بين دول مجموعة أوبك+، التي تضم كبار منتجي النفط، سيستمر لضمان القدرة على توقعات الوضع في أسواق النفط.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بقيادة روسيا، أحدث دورة لخفض الإمدادات أواخر عام 2022 لدعم السوق.

وأردف بوتين قائلا في مؤتمر كبير عن الطاقة في موسكو "التفاعل ضروري بين الموردين الرئيسيين وبشروط علنية وشفافة من أجل استقرار سوق النفط. ومن هذا المنطلق تعمل روسيا مع الشركاء في إطار أوبك+".

وأضاف "موقن بأن التنسيق بين تحركات شركاء أوبك+ سيستمر. هذا مهم لإمكانية التنبؤ بسوق النفط وفي نهاية المطاف لخير البشرية كلها".

وذكر بوتين، الذي يرأس ثاني أكبر دولة مُصّدرة للنفط في العالم، أن أعضاء أوبك+ "سيفون بالتزاماتهم بالكامل ويتعاملون بنجاح مع كل التحديات".

كانت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة "أوبك+" قالت إنها ستواصل تقييم الأوضاع بسوق النفط العالمية، مؤكدة استعداد دول المجموعة للتعامل مع تطورات السوق واتخاذ إجراءات إضافية في أي وقت.

وأعادت اللجنة التأكيد على التزام الدول الأعضاء في المجموعة بقرار خفض إمدادات النفط حتى نهاية العام المقبل حسب المتفق عليه في الرابع من يونيو/حزيران، بحسب بيان اللجنة.

وأضاف البيان أن الدول الموقعة على إعلان التعاون من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها امتثلت بصفة عامة بقرار تقليص الإمدادات، وحثت اللجنة جميع الدول على تحقيق الامتثال الكامل والالتزام بآلية التعويض.