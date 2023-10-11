رئيس الوزراء: العراق يواصل مشاورات استئناف شحنات النفط إلى ميناء جيهان التركي

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء إن الحكومة العراقية تواصل مشاوراتها بشأن استئناف إمدادات النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي، وفقا لوكالة "رويترز".

كان وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، قال إن خط أنابيب النفط الخام من العراق عبر تركيا، المتوقف منذ حوالي 6 أشهر، جاهز لاستئناف العمل، وإن أنقرة تستعد لبدء الشحنات.

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وأوقفت تركيا التدفقات عبر طريق تصدير النفط من شمال العراق بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018. وبدأت أنقرة في وقت لاحق أعمال صيانة لخط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5% من إمدادات النفط الخام العالمية. واتفق البلدان على الانتظار حتى اكتمال تقييم صيانة خط الأنابيب لاستئناف التدفقات بينما يواصلان معركة قانونية بشأن قرارات التحكيم.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، أن العراق ملتزم بالآلية الحالية لتثبيت أسعار الطاقة في إطار اتفاقيات "أوبك +".

قال السوداني رداً على سؤال عما إذا كان العراق يعتزم الالتزام بآلية خفض إنتاج النفط لتحقيق الاستقرار في الأسعار، متحدثاً في الجلسة العامة لـ "أسبوع الطاقة الروسي"، اليوم الأربعاء: "نعم، بالتأكيد. تمت الموافقة على آلية التنسيق لمواجهة كل هذه التحديات المعقدة"، وفقا لوكالة "تاس".

وتابع :"تمكنا من تحقيق استقرار السوق، ومنع فشلها، والحفاظ على الاستقرار والتوازن بين المنتجين والمستهلكين، وهذه الاتفاقات، التي هي في الواقع، للحفاظ على العرض والطلب، والمساهمة في استقرار الأسعار وتلبية مصالح المستهلكين والمنتجين، وكذلك المستثمرين. هذا مثال على السياسة والتعاون استجابة لمثل هذه التحديات ".