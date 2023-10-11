نفط
نوفاك: روسيا والسعودية ستناقشان الوضع في سوق النفط
قال: تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد يؤثر على سوق النفط
وضع القراءة
100% حجم الخط
نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا والسعودية ستناقشان في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، الوضع في سوق النفط وأسعار الخام.
وأضاف وفقا لما نقلته الوكالة أن تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ربما يؤثر على سوق النفط.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
عدة سلع تخفض فاتورة واردات مصر إلى 6 مليارات دولار في شهرتراجعت بنسبة 17.3% خلال يوليو 2023 اقتصاد
-
أسهم شركة أمن سيبراني ترتفع 165% في أعقاب الحرب بين فلسطين وإسرائيلمع تزايد مخاوف حدوث هجمات إلكترونية قصص اقتصادية
-
استقرار أسعار النفط مع انحسار مخاوف تعطل الإمداداتتصاعد الصراع قد يضر بإمدادات الشرق الأوسط طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية