نوفاك: روسيا والسعودية ستناقشان الوضع في سوق النفط

نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا والسعودية ستناقشان في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، الوضع في سوق النفط وأسعار الخام.

وأضاف وفقا لما نقلته الوكالة أن تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ربما يؤثر على سوق النفط.

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