"ميركوريا" تتوقع ارتفاع سعر النفط إلى 100 دولار بسبب توترات الشرق الأوسط

قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميركوريا لتجارة وتوريد السلع الأولية ماجد شنودة، اليوم الأربعاء، إن سعر النفط قد يصل إلى 100 دولار للبرميل إذا تفاقم الوضع في الشرق الأوسط.

وقال شنودة خلال مؤتمر للطاقة في الفجيرة بالإمارات "لا أعتقد أن هناك الكثير من المحللين الذين يرون أن السعر سيرتفع إلى 100 دولار في الظروف العادية. أعتقد أن الأحداث التي وقعت مؤخرا .. أعتقد أن هذا يسبب الكثير من الغموض فيما يتعلق بأين قد تتجه إليه الأمور، لأن السوق لا تضع الصراع ضمن اعتبارات التسعير إلى حد كبير".

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وأضاف "زادت التقلبات لكن تحركات الأسعار كانت في الواقع ضعيفة للغاية، 3 دولارات للبرميل ليست بهذه الأهمية... لكن هناك احتمالا كبيرا بأن يتصاعد هذا الأمر، وإذا تصاعد بالفعل، فأعتقد يمكننا أن نرى 100 دولار".

ومنذ صباح يوم السبت تفاجأ العالم بمشهد إطلاق صواريخ من غزة، وتسلل مسلحين فلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية واحتجاز رهائن وأسر جنود ومواجهات وتبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.

وبالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية ضد أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي يشن غارات واسعة على قطاع غزة.