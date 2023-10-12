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مشروع نفطي في الكويت - نفط الكويت
مشروع نفطي في الكويت
أسعار النفط

الكويت تبقي على سعر خام التصدير في نوفمبر لآسيا دون تغيير

عند 3.05 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي

دبي - العربية.نت
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أظهرت وثيقة أسعار اطلعت عليها رويترز، اليوم الخميس، أن الكويت أبقت على سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي إلى آسيا في نوفمبر/تشرين الثاني دون تغيير عن الشهر السابق عند 3.05 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي.

ورفعت الشركة سعر البيع الرسمي لخام الكويت الخفيف الممتاز لشهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2.95 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي، أي أعلى بواقع 50 سنتا عن الشهر السابق.

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