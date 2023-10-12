الكويت تبقي على سعر خام التصدير في نوفمبر لآسيا دون تغيير

أظهرت وثيقة أسعار اطلعت عليها رويترز، اليوم الخميس، أن الكويت أبقت على سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي إلى آسيا في نوفمبر/تشرين الثاني دون تغيير عن الشهر السابق عند 3.05 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي.

ورفعت الشركة سعر البيع الرسمي لخام الكويت الخفيف الممتاز لشهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2.95 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي، أي أعلى بواقع 50 سنتا عن الشهر السابق.

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