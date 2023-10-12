وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024

خفضت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024، مشيرة إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الأكثر قسوة والتقدم في كفاءة استخدام الطاقة ستؤثر على الاستهلاك.

وخفضت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى 880 ألف برميل يوميا في عام 2024 مقابل مليون برميل يوميا في توقعات سابقة بناء على مخاوف اقتصادية أوسع نطاقا واعتماد أسرع لاستخدام السيارات الكهربائية من بين إجراءات أخرى متعلقة بكفاءة استخدام الطاقة.

مادة اعلانية

ومع ذلك رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2023 إلى 2.3 مليون برميل يوميا مقابل 2.2 مليون برميل يوميا في توقعات سابقة.

وبدأت أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بتحالف أوبك+، خفض الإمدادات في عام 2022 لدعم الأسعار.

وسجل خام برنت في سبتمبر أيلول أعلى مستوى له في عشرة أشهر بعد أن مددت السعودية وروسيا خفضا طوعيا للإنتاج بإجمالي 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

وقالت الوكالة "إذا لم يكن هناك خفض إضافي في يناير، قد يكون هناك فائض، مما سيساعد إلى حد ما على تجديد المخزونات المستنفدة".

وبحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية فإنه رغم تعهد روسيا بخفض صادرات النفط الخام حتى نهاية عام 2023، زاد إجمالي صادراتها من النفط الخام ومنتجاته في سبتمبر/أيلول 460 ألف برميل يوميا إلى 7.6 مليون برميل يوميا، وشكل الخام 250 ألف برميل يوميا من الزيادة.

وانخفضت أسعار النفط بشكل حاد الأسبوع الماضي بعد أن زادت التوقعات الاقتصادية القاتمة المخاوف المتعلقة بتباطؤ نمو الطلب لتطغى على المخاوف بشأن العرض. لكن الأسعار ارتفعت في بداية الأسبوع بعد هجوم حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) على إسرائيل مما أثار مخاوف من أن يؤدي صراع أوسع إلى تفاقم النقص الحالي في الإمدادات.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه لا تأثير مباشر حتى الآن على الإمدادات، مضيفة أنها مستعدة للتحرك إذا لزم الأمر لضمان كفاية الإمدادات.

وأضافت أن مستهلكين كبار للنفط، لا سيما دول الصين والهند والبرازيل، ما زالت تشهد نموا قويا للطلب.