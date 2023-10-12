"النفط" العراقية: ملتزمون بتخفيضات الإنتاج الطوعية لـ" أوبك+"

المتحدث باسم وزارة النفط العراقيةعاصم جهاد، إن حكومة بلاده ملتزمة بتخفيضات الإنتاج الطوعية لمجموعة" أوبك+".

أضاف قال اليوم الخميس، إن الأحداث الأمنية أحد العوامل المهمة في عدم استقرار الأسواق العالمية، لكن مجموعة أوبك+ لا تتعامل مع ردود الفعل السريعة للتحديات التي تواجه السوق، وأنها حريصة على تحقيق توافق بخصوص القرارات".

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وأضاف في تصريحات لـ"رويترز "أن تحقيق هدف الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية من أهم أولويات المجموعة، مشيرا إلى أن مدى تأثير الأحداث الأمنية على تدفقات العرض والطلب يعتمد على المدة الزمنية لتلك الأحداث.