"معلومات الطاقة": إنتاج أميركا من النفط الخام يرتفع لأعلى مستوى على الإطلاق

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن إنتاج النفط الخام المحلي في الولايات المتحدة ارتفع الأسبوع الماضي 300 ألف برميل يومياً إلى 13.2 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وانخفضت مخزونات الخام الأميركية في كاشينج بولاية أوكلاهوما 319 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من أكتوبر/تشرين الأول إلى 21.77 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2022، وفق وكالة "رويترز".

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وأبقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 و2024، مشيرة إلى مؤشرات على متانة الاقتصاد العالمي حتى الآن هذا العام وتوقعت زيادة الطلب في الصين.

وذكرت المنظمة في تقرير شهري أن الطلب العالمي على النفط سيزيد 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 مقارنة مع زيادة 2.44 مليون برميل يوميا في 2023. ولم يطرأ تغيير بشأن التوقعين عن الشهر الماضي.