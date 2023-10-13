أكبر مستورد للنفط بالعالم يزيد وارداته من الخام بـ14% في سبتمبر

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام في سبتمبر/أيلول نحو 14% على أساس سنوي مع زيادة المصافي مشترياتها قبل عطلة الأسبوع الذهبي التي تشهد تزايدا في حركة السفر وتحسن مؤشرات التصنيع.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن الشحنات إلى أكبر مستورد للنفط في العالم بلغت الشهر الماضي 45.74 مليون طن متري أو 11.13 مليون برميل يوميا.

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وتواصل واردات شهر سبتمبر/أيلول اتجاه صعود كبير تسجله الواردات منذ بداية العام مقارنة بمستويات عام 2022 عندما تعرض الاقتصاد الصيني لضربة شديدة جراء القيود واسعة النطاق التي فرضتها بكين بسبب جائحة كوفيد-19.

وزادت الواردات منذ بداية العام 14.6% على أساس سنوي إلى 424.27 مليون طن أو 11.34 مليون برميل يوميا.

غير أن مستويات سبتمبر/أيلول مثلت تراجعا بنحو 10.5% عن الرقم المسجل في أغسطس/آب عند 12.4 مليون برميل يوميا، وهو ثالث أعلى مستوى على الإطلاق.

وقالت إيما لي محللة شؤون سوق النفط الصيني لدى فورتكسا في سنغافورة "انخفاض واردات النفط الخام في سبتمبر على أساس شهري مدفوع في الغالب بالكميات الواردة من السعودية والروسية إذ خفضت شركات النفط الكبرى المخصصات السعودية وتسارعت عملية التخلص من مخزونات الخام، في الوقت الذي تواصل فيه مصافي التكرير المستقلة الابتعاد عن النفط الروسي باهظ الثمن".

وسجلت واردات الشهر الماضي زيادة كبيرة قبل الارتفاع المتوقع للطلب على وقود المركبات خلال عطلة الأسبوع الذهبي التي امتدت من نهاية سبتمبر/أيلول وحتى الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

كما تعافى نشاط التصنيع في الصين في سبتمبر/أيلول، مما يشير إلى تحسن المعنويات بدرجة كبيرة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في سبتمبر/أيلول إلى 50.2، فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.