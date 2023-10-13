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حقل نفط في روسيا
حقل نفط في روسيا
أسعار النفط

النفط يرتفع وسط عقوبات أميركية ومخاوف بشأن الإمدادات

خام برنت يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1%

طوكيو - رويترز
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد أن شددت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على صادرات الخام الروسية، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات في سوق شحيحة بالفعل، ومن المتوقع أن تنخفض المخزونات العالمية خلال الربع الرابع.

وبحلول الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو 0.4%، إلى 86.36 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 83.44 دولار للبرميل.

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ويتجه خام برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1%، كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع 0.8% هذا الأسبوع، بعد أن صعد كلا الخامين بشكل حاد يوم الاثنين بسببب احتمال تعطل الصادرات من الشرق الأوسط بعد أن هدد هجوم حماس على إسرائيل في مطلع الأسبوع باتساع نطاق الصراع.

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وتراجعت الأسعار خلال الأسبوع لكن الولايات المتحدة فرضت أمس الخميس أول عقوبات على ملاك الناقلات التي تحمل نفطا روسيا يتجاوز سعره السقف السعري الذي حددته مجموعة السبع عند 60 دولارا للبرميل وفرضته بهدف سد الثغرات في الآلية المصممة لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

وروسيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ومصدر رئيسي، وقد يؤدي التدقيق الأميركي المشدد على شحناتها إلى تقليص الإمدادات.

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