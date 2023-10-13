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توتال إنرجيز
نفط وغاز

توتال تبلغ وزارة الطاقة اللبنانية بانتهاء الحفر بمنطقة امتياز 9 دون العثور على غاز

أكدت الوصول إلى عمق 3900 متر تحت قاع البحر ولم تجد سوى الماء

دبي - العربية.نت
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أفادت قناة "إل.بي.سي.آي" اللبنانية اليوم الجمعة بأن شركة توتال الفرنسية أبلغت الجانب اللبناني بانتهاء الحفر في البئر الاستكشافية بمنطقة الامتياز رقم 9 دون العثور على غاز.

وذكرت القناة أن "توتال أبلغت وزارة الطاقة اللبنانية وهيئة إدارة قطاع البترول انتهاء الحفر في البئر في البلوك رقم 9 بعدما وصلت إلى عمق 3900 متر تحت قاع البحر ولم تجد سوى الماء".

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كان وزير الطاقة اللبناني وليد فياض قد أعلن عن بدء أنشطة الاستكشاف بمنطقة الامتياز البحري رقم 9 في 24 أغسطس/آب، وقال إن نتائج الحفر ستظهر بعد 67 يوما من بدايته، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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جاء ذلك بعد الاتفاقية التي أبرمها لبنان مع إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بخصوص ترسيم الحدود البحرية بينهما بوساطة أميركية.

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