توتال تبلغ وزارة الطاقة اللبنانية بانتهاء الحفر بمنطقة امتياز 9 دون العثور على غاز

أفادت قناة "إل.بي.سي.آي" اللبنانية اليوم الجمعة بأن شركة توتال الفرنسية أبلغت الجانب اللبناني بانتهاء الحفر في البئر الاستكشافية بمنطقة الامتياز رقم 9 دون العثور على غاز.

وذكرت القناة أن "توتال أبلغت وزارة الطاقة اللبنانية وهيئة إدارة قطاع البترول انتهاء الحفر في البئر في البلوك رقم 9 بعدما وصلت إلى عمق 3900 متر تحت قاع البحر ولم تجد سوى الماء".

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كان وزير الطاقة اللبناني وليد فياض قد أعلن عن بدء أنشطة الاستكشاف بمنطقة الامتياز البحري رقم 9 في 24 أغسطس/آب، وقال إن نتائج الحفر ستظهر بعد 67 يوما من بدايته، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

جاء ذلك بعد الاتفاقية التي أبرمها لبنان مع إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بخصوص ترسيم الحدود البحرية بينهما بوساطة أميركية.