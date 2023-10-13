ثاني أكبر منتج عالمي يرفض فكرة إنشاء اتحاد للغاز على غرار "أوبك"

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة أذيعت اليوم الجمعة، إنه لا توجد خطط لإنشاء اتحاد دولي للغاز الطبيعي على غرار منظمة البلدان المصدرة للبترول.

روسيا جزء من منتدى الدول المصدرة للغاز الذي يطلق عليه أحيانا "أوبك الغاز".

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خفضت روسيا إمداداتها من الغاز إلى أوروبا، وهو ما كان مصدر دخلها الرئيسي من مبيعات الطاقة، بنحو الثلثين وسط تداعيات سياسية بشأن أوكرانيا. وتعمل موسكو على زيادة مبيعات النفط والغاز إلى آسيا وتتطلع إلى زيادة كبيرة في صادرات الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا.

وبعد الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر منتج عالمي للغاز بـ978.6 مليار متر مكعب، تأتي روسيا في المرتبة الثانية بـ 618.4 مليار متر مكعب، وفقا لإحصائيات عام 2022.

وقال نوفاك لقناة آر.تي الناطقة بالعربية "لا توجد مناقشات لإنشاء اتحاد (غاز)". وقال إن عمل المنتدى "يتعلق في الغالب بتبادل وجهات النظر".