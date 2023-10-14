الهند: الصراع في الشرق الأوسط يثير قلقاً بشأن أسعار الوقود

قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان، إن العديد من الاقتصادات الناشئة تشعر بالقلق إزاء تأثير الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط على أسعار الوقود.

جاء ذلك في إطار توضيح الوزيرة لتفاصيل المناقشات التي أجراها كبار المسؤولين الماليين بمجموعة العشرين في مدينة مراكش بالمغرب.

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وفي إشارة إلى الصراع بين إسرائيل وحماس، قالت الوزيرة "إن الأزمة الأخيرة في الشرق الأوسط والقلق بشأن نقص الوقود هي مخاوف تساور العديد من الدول وقد عبَّرَت عنها أيضا".

ويجتمع كبار المسؤولين الماليين بمجموعة العشرين على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش. وتنتهي الرئاسة الدورية للهند لمجموعة العشرين في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسجلت أسعار النفط صعوداً حادا خلال تداولات الجمعة، لتسجل أكبر مكاسب يومية لها منذ أكثر من ستة أشهر، وذلك بسبب تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط على خلفية الحرب في قطاع غزة، بالإضافة إلى تشديد الولايات المتحدة عقوباتها على القطاع النفطي الروسي.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 6% مسجلة أفضل يوم لها منذ أبريل الماضي، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بحسب ما قال تقرير نشرته شبكة (CNBC) الأميركية واطلعت عليه "العربية نت".

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بنسبة 5.8% لتستقر عند 87.7 دولاراً للبرميل في أفضل يوم لها منذ الثالث من أبريل الماضي، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 4.89 دولاراً، أو ما يعادل 5.7%، إلى 90.89 دولاراً للبرميل.