حفارات النفط الأميركية تسجل أكبر زيادة منذ مارس

أظهر تقرير أن شركات الطاقة الأميركية أضافت خلال أسبوع أكبر عدد من منصات الحفر النفطية منذ مارس الماضي، ما عزز عدد منصات النفط والغاز للمرة الأولى في أربعة أسابيع.

وأشارت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة إلى ارتفاع عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار ثلاث منصات إلى 622 منصة في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر.

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وعلى الرغم من زيادة منصات الحفر، ذكرت "بيكر هيوز" أن العدد الإجمالي لا يزال منخفضًا بمقدار 147 منصة، أو 19 في المئة، بالمقارنة مع العام الماضي، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وارتفع عدد منصات النفط بمقدار أربع منصات إلى 501 هذا الأسبوع، بينما انخفض عدد منصات الغاز بمقدار منصة واحدة إلى 117 منصة.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأميركي بنحو 12% حتى الآن هذا العام بعد أن ارتفعت نحو 7% في 2022.

وفي الوقت نفسه، هوت العقود الآجلة للغاز الأميركي بنحو 28%، منذ بداية 2023، بعد أن سجلت مكاسب بنحو 20% العام الماضي.