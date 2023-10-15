العراق يفعل 3 عقود مع "نفط الهلال" الإماراتية لتطوير 3 حقول نفط وغاز

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، اليوم الأحد أن الوزارة فعلت 3 عقود مع شركة نفط الهلال الإماراتية لتطوير 3 حقول للنفط والغاز في العراق، ضمن جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الغاز بكمية تبلغ 400 مليون قدم مكعبة قياسي من حقول (خشم الأحمر، كلابات، خضر الماي).

ووقعت نفط الهلال في فبراير الماضي ثلاثة عقود مدتها 20 عاما لتطوير الحقول في محافظتي البصرة وديالى شمال شرقي بغداد.

وأكد وزير النفط العراقي الاتفاق مع الهلال الإماراتية على إتمام عملية التطوير والاستثمار خلال مدة إنجاز معجلة أمدها سنة ونصف وفق بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

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وقال عبدالغني: إن "الحكومة والوزارة حريصتان على زيادة معدلات استثمار الغاز من خلال تنفيذ المشاريع الاستثمارية لتطوير الحقول والرقع الاستكشافية ضمن جولة التراخيص الخامسة التي تم توقيع عقودها مع الشركات الفائزة بالتأهيل في شباط الماضي 2023 "، مشيرا إلى "أهمية استخدام الغاز المستثمر في توليد الطاقة الكهربائية".

وأضاف، أن "تفعيل هذه العقود سيمنع حرق الغاز وسوف يتم استخدام الغاز المستثمر في توليد الطاقة الكهربائية من خلال محطات توليد متنقلة في مواقع الحقول بهدف رفد الشبكة الوطنية بكميات جيدة من الغاز المستثمر".

وأشار المدير التنفيذي لشركة نفط الهلال عبدالله القاضي، إلى أنه تم اليوم الإعلان عن البدء بتفعيل عقود تطوير الحقول الثلاثة مع شركتي نفط البصرة ونفط الوسط بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط و الوكلاء و المدراء العامين للشركتين" .

وأكد مدير عام شركة نفط الوسط العراقية ، قدوري عبد سليم، أن "تفعيل العقود سيؤمن الغاز الجاف لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى غاز(LPG) الغاز السائل وستكون هذه المشاريع داعمة للاقتصاد الوطني" ، مشيرا ان "حقول (خشم الأحمر وكلابات) تقع في محافظة ديالى وستوفر فرص عمل لأبناء المحافظة ، وان الشركة ستقوم المباشرة بتنفيذ أعمال وفق الخطط والبرامج المتفق عليها".

وأكد مدير عام شركة نفط البصرة، باسم عبدالكريم، أنه تم "إكمال كافة الإجراءات من قبل شركة نفط البصرة وشركة الهلال الامارتية بخصوص تطوير حقل (خضر الماي) في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، ضمن جولة التراخيص الخامسة"، مشيرا إلى أن "الحقل يعد من الحقول الاستكشافية، وسيتم البدء بعمليات المسوحات الزلزالية وتقديم نتائجها ومعرفة المباشرة والتنفيذ في الحقل، واليوم تم الإعلان عن تفعيل للعقد الموقع.