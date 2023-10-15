إندونيسيا تحذر من ارتفاع أسعار الوقود بسبب حرب إسرائيل وحماس

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، يوم السبت، إن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية قد تتسبب في ارتفاع أسعار الوقود المحلية.

وأضاف ويدودو في إحدى الفعاليات في جاكرتا، إنه إذا استمرت الحرب فإنها ستدفع أسعار الوقود العالمية إلى الارتفاع.

مادة اعلانية

تدخل الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، اليوم الأحد، يومها التاسع من التصعيد، حيث تجددت الغارات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة منذ الصباح الباكر، مع سماع دوي إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة على حدود القطاع.

وتشنّ إسرائيل قصفا مكثفا على قطاع غزة أودى حتى الآن بحياة ما لا يقل عن 2215 شخصا في القطاع الفلسطيني المحاصر، وإصابة الآلاف، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وقُتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل منذ هجوم حماس على إسرائيل، الذي أسفر أيضا عن أسر ما لا يقل عن 120 شخصا، وفق مسؤولين إسرائيليين.