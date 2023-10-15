مصفاة "نغهي سون" البترولية تستأنف تزويد السوق المحلية في فيتنام

أعلنت شركة مصفاة ومجمع بتروكيماويات "نغهي سون" الفيتنامية، المملوكة جزئياً للكويت، اليوم الأحد، اكتمال أعمال الصيانة الشاملة الدورية الأولى الكبرى للمصفاة قبل موعدها بأسبوع واستئناف بيع المنتجات.

وقالت الشركة في بيان نشرته وزارة النفط الكويتية على موقعها الإلكتروني إن مؤسسة البترول الكويتية عززت إمدادات النفط الخام إلى المصفاة وهو ما سيسهم في تشغيل المصفاة بطاقتها القصوى بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

مادة اعلانية

وأضافت الشركة أنه تم الانتهاء من تشغيل جميع الوحدات الرئيسية والتأكد من جاهزيتها لتزويد السوق المحلية بالمنتجات البترولية اعتبارا من 12 أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

وأرجع البيان إنجاز أعمال الصيانة إلى التعاون مع السلطات المحلية والشركاء الدوليين مثل شركة البترول الكويتية العالمية وشركة إيداميتسو كوسان اليابانية والشريك الفيتنامي بتروفيتنام.

وقال المدير العام للمصفاة سو هاسيغاوا، إن الشركة تعمل على تمديد اتفاقياتها مع الشركاء قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لضمان استمرارية شركة مصفاة ومجمع بتروكيماويات نغهي سون.

وأضاف أن إنجاز الصيانة الشاملة الدورية للمصفاة بنجاح يساهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والذي من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي وضمان أمن الطاقة في فيتنام.

وأوضح البيان أن شركة مصفاة ومجمع بتروكيماويات "نغهي سون" حققت دخلا إضافيا يقدر بحوالي 100 مليون دولار منذ 2021 من خلال تطبيق عدد من مبادرات خطة التحول الشاملة لشركة المصفاة ومن المتوقع أن تحقق مبادرات خطة التحول الشاملة دخلا إضافياً بقيمة 150 مليون دولار بشكل مستدام في السنوات المقبلة.

وتملك البترول الكويتية العالمية حصة تبلغ 35% من المصفاة الفيتنامية، بحسب وسائل إعلام كويتية.