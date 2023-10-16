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تعبيرية عن النفط السعودي
النفط السعودي (صورة تعبيرية)
اقتصاد السعودية

تراجع صادرات النفط السعودي إلى 5.584 مليون برميل في أغسطس

بأقل 428 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي) اليوم الاثنين أن انخفاض صادرات الخام السعودي 428 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 5.584 مليون برميل يوميا في أغسطس.

وذكرت "جودي"، أن إنتاج السعودية من النفط الخام انخفض بواقع 95 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 8.918 مليون برميل في أغسطس 2023.

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وأشارت البيانات إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية لمصافي النفط الخام المحلية في المملكة 0.029 مليون برميل يوميا إلى 2.53 مليون برميل يوميا في أغسطس، وفق "رويترز".

وارتفعت مخزونات الخام بالسعودية 4.157 مليون برميل إلى 150.888 مليون برميل في أغسطس.

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