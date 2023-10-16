ليبيا تعتزم زيادة إنتاجها من النفط إلى مليوني برميل يومياً

أعلنت ليبيا عن اعتزامها رفع إنتاجها إلى مليوني برميل من النفط يوميًّا قبل حلول العام 2030.

وأكد وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون في بيان صحافي، أن بلاده تهدف إلى رفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًّا قبل حلول العام 2030 بعد استقرار الإنتاج الحالي عند حوالي 1.2 مليون برميل يوميًّا.

مادة اعلانية

وقال عون: "سنلاحظ بداية رؤية نتائج النمو خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، وحتى خمس إلى سبع سنوات تقريبا، عندما نصل إلى هدف مليوني برميل يوميًّا" وفق وكالة الأنباء العمانية.

وأضاف عون أن الاستثمار لن يقتصر على الحقول القائمة فحسب، بل سيشمل أيضا الحقول التي تم اكتشافها ولم يتم تطويرها بعد.

وفي يوليو الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن ارتفاع إنتاج ليبيا إلى مليون برميل يوميًّا، فيما أفادت في أغسطس الماضي باستقرار الإنتاج عند 1.2 مليون، وسط سعيٍ لرفع الإنتاج تدريجيًّا بعد البدء باستثمار الحقول المكتشفة.