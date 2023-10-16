مسؤول: 36 مليار دولار استثمارات خارجية للإمارات في الطاقة المتجددة

قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، اليوم الاثنين، إن جهاز أبوظبي للاستثمار ضخ استثمارات في مشاريع للطاقة المتجددة تقدر بحوالي 45 مليار دولار، وتصل قدرتها الإنتاجية لأكثر من 40 غيغاوات أو ما يكفي لتزويد 17 مليون منزل بالطاقة النظيفة.

وأضاف الزعابي خلال منتدى الاستثمار العالمي بأبوظبي أن الإمارات خصصت نحو 36 مليار دولار من استثماراتها بالخارج لمشاريع الطاقة المتجددة في 2022 وحدها.

مادة اعلانية

وتابع: الإمارات تعتزم استثمار 160 مليار دولار إضافية خلال الثلاثين عاما المقبلة في قطاع الطاقة المتجددة لتحقيق الحياد المناخي، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".