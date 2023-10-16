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ناقلة غاز طبيعي مسال (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال (رويترز)
نفط وغاز

"الصير مارين" الإماراتية تتسلم ناقلة عملاقة جديدة لغاز البترول المسال

ارتفع حجم أسطولها إلى 20 سفينة نقل

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية التابعة للشركة العالمية القابضة الإماراتية، اليوم الاثنين، تسلمها ثاني سفنها من ناقلات غاز البترول المسال العملاقة ليرتفع بذلك حجم أسطولها إلى 20 ناقلة.

وقالت الشركة إن الناقلة نورث غاز التي تبلغ سعتها 84 ألفا و326 مترا مكعبا هي ثاني ناقلة تتسلمها في إطار الاتفاقية التي وقعتها بقيمة 495 مليون درهم مع شركة "إيه.بي.جي.سي.دي.إم.سي.سي" المشروع المشترك بين "الصير مارين" و "جي.إن إنترناشيونال".

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وأضاف البيان أن السفينة العملاقة من بناء شركة هيونداي للصناعات الثقيلة وجرى تسليمها في وقت سابق من الشهر الجاري إلى شركة "إيه.بي.جي.سي.دي.إم.سي.سي" في مدينة أولسان الكورية، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

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وذكرت الشركة في البيان أن من المقرر أن تبدأ نورث غاز العمل لصالح بي.جي.إن إنترناشيونال بموجب عقد مدته عشر سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي للصير مارين جاي نيفينز في البيان "نلتزم في الصير مارين بمواصلة توسيع أسطولنا وعملياتنا في قطاع الشحن التجاري البحري لتلبية الطلب المتزايد".

وأوضح البيان أن الصير مارين تمتلك وتدير حاليا أسطولا تجاريا يتكون من 20 سفينة حصلت عليها جميعا خلال السنوات الثلاثة الماضية.

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