"ميرال" و"إيميرج" تطوران مشروعا للطاقة الشمسية بجزيرة ياس في أبوظبي

أبرمت شركة ميرال المطورة لمشروع جزيرة ياس اليوم الاثنين اتفاقية مع شركة إيميرج، المشروع المشترك بين مصدر الإماراتية وإي.دي.إف الفرنسية، لتطوير مشروع للطاقة الشمسية بقدرة قصوى 524 كيلووات في ياس باي ووترفرونت.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان إن المشروع يشمل تركيب 920 لوحا شمسيا لإنتاج الطاقة المستدامة على أن تتولى شركة إيميرج تطوير المشروع وتشغيله وصيانته لمدة 30 عاما.

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وأضاف أن المشروع سيسهم في تفادي انبعاث 450 طنا من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا من الوجهة الترفيهية بجزيرة ياس في أبوظبي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

ولم يذكر البيان الصادر عن المكتب قيمة المشروع.