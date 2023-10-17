أمين عام أوبك: أفريقيا بحاجة إلى معاملة عادلة فيما يتعلق بتحديات المناخ

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي معاملة أفريقيا معاملة عادلة خلال مواجهة تواجه تحديات المناخ العالمية، مشيرا إلى أن القارة تسهم بالحصة الأقل في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم.

وأضاف الغيص، في كلمة أمام مؤتمر للطاقة في كيب تاون، أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في أفريقيا بنحو 80% من الآن وحتى عام 2045، وأن القارة بحاجة إلى مزيد من الدعم والتعاون.

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وقال في تصريحات عبر الإنترنت "في عالم يستهلك فيه مطار هيثرو طاقة أكثر من تلك التي تستهلكها سيراليون، أو لا يحصل فيه ثلثا المدارس الابتدائية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على الكهرباء، ينبغي عدم استخدام المقياس البيئي نفسه لعقد مقارنة بين مناطق تختلف مراحل التطور بها اختلافا كبيرا".

وتملك أفريقيا نحو 13% من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم و7% من احتياطيات النفط العالمي، ولكن يوجد بها أدنى معدل لاستهلاك الفرد من الطاقة في العالم.

وقال الغيص "من شأن الاستفادة من الموارد الطبيعية في أفريقيا مثل النفط والغاز أن تساعد في توفير القدرة على تحمل تكاليف الطاقة وتخفيف فقر الطاقة"، وهو موقف كثيرا ما يكرره منتجو الوقود الأحفوري لزيادة إنتاج النفط في القارة.

وعلى الرغم من إمكانياتها الهائلة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين، يعيش نحو 600 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء بدون كهرباء ونحو مليار شخص دون طاقة نظيفة للطهي.