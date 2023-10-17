نفط وغاز
العراق يتوقع ارتفاع إنتاج حقل الرميلة النفطي إلى 1.4 مليون برميل
بنهاية العام الجاري مقابل 1.3 مليون برميل حاليا
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت هيئة تشغيل حقل الرميلة النفطي في البصرة بالعراق، اليوم الثلاثاء، أن الطاقة الإنتاجية سترتفع إلى 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية العام الجاري.
وقال مدير الهيئة عماد حسن لفتة إن طاقة حقل الرميلة الإنتاجية الحالية تبلغ 1.3 مليون يومياً، ومن المخطط أن ترتفع إلى 1.4 مليون برميل بنهاية العام الحالي".
مادة اعلانية
وأضاف أن "الحقل يعد ثاني أكبر حقول النفط في العالم من ناحية الإنتاج، فيما تبلغ مساحته الجغرافية 1600 كيلومتر مربع، إذ يمتد بطول بمسافة 80 كيلومتراً، وبعرض بمسافة 20 كيلومتراً"وفق تصريحاته لوكالة الأنباء العراقية"واع".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
ضغوط جديدة على سوق العقارات الصينية.. "كانتري غاردن" في خطر التخلف الكامل!بعد نهاية فترة سماح مدتها 30 يوماً الأسواق العقارية
-
تونس تعتزم فرض ضريبة إضافية 4% على أرباح البنوك وشركات التأمينتتوقع نمو ناتجها المحلي الإجمالي 2.1% في موازنة 2024 اقتصاد
-
عجز الالتزامات الأجنبية لـ"المركزي" المصري يتسع.. أعلى مستوى في 7 سنوات"نعيم": سجل العجز ارتفاعاً شهرياً بمقدار 1.07 مليار دولار في سبتمبر قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية