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العراق يتوقع ارتفاع إنتاج حقل الرميلة النفطي إلى 1.4 مليون برميل

بنهاية العام الجاري مقابل 1.3 مليون برميل حاليا

دبي - العربية.نت
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أعلنت هيئة تشغيل حقل الرميلة النفطي في البصرة بالعراق، اليوم الثلاثاء، أن الطاقة الإنتاجية سترتفع إلى 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية العام الجاري.

وقال مدير الهيئة عماد حسن لفتة إن طاقة حقل الرميلة الإنتاجية الحالية تبلغ 1.3 مليون يومياً، ومن المخطط أن ترتفع إلى 1.4 مليون برميل بنهاية العام الحالي".

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وأضاف أن "الحقل يعد ثاني أكبر حقول النفط في العالم من ناحية الإنتاج، فيما تبلغ مساحته الجغرافية 1600 كيلومتر مربع، إذ يمتد بطول بمسافة 80 كيلومتراً، وبعرض بمسافة 20 كيلومتراً"وفق تصريحاته لوكالة الأنباء العراقية"واع".

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