المركزي الروسي: أوبك+ ستناقش زيادة الإنتاج في الاجتماع المقبل

قال البنك المركزي الروسي اليوم الثلاثاء إن تجمع أوبك+ سيناقش في اجتماعه المقبل إمكان زيادة إنتاج النفط أوائل العام المقبل إذا اتسع العجز في إمدادات النفط العالمية.

وأضاف أن إنتاج النفط الفنزويلي والإيراني قد يتباطآن بشدة.

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ولا يملك البنك المركزي أي سيطرة على سياسات النفط الروسية، وفقا لـ "رويترز".

جدير بالذكر أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة "أوبك+" قالت إنها ستواصل تقييم الأوضاع بسوق النفط العالمية، مؤكدة استعداد دول المجموعة للتعامل مع تطورات السوق واتخاذ إجراءات إضافية في أي وقت.

وأعادت اللجنة التأكيد في بيان أصدرته في ختام اجتماعها الذي جرى في 4 أكتوبر الجاري، عن بعد على التزام الدول الأعضاء في المجموعة بقرار خفض إمدادات النفط حتى نهاية العام المقبل حسب المتفق عليه في الرابع من يونيو/حزيران.

وأضاف البيان أن الدول الموقعة على إعلان التعاون من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها امتثلت بصفة عامة بقرار تقليص الإمدادات، وحثت اللجنة جميع الدول على تحقيق الامتثال الكامل والالتزام بآلية التعويض.