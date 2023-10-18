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مخزونات أميركا من النفط مناسبة
مخزونات أميركا من النفط
نفط وغاز

تراجع مخزونات الخام الأميركية بنحو 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي

مخزونات البنزين هبطت 2.4 مليون برميل

دبي - العربية.نت
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات الخام 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر/تشرين الأول إلى 419.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" لانخفاض 0.3 مليون برميل.

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وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 758 ألف برميل في الأسبوع الماضي وفق "رويترز".

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وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 193 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي، وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.4 % خلال الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأميركية انخفضت 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 223.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 1.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 3.2 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 113.8 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض 1.4 مليون برميل.

وأوضحت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض 2.62 مليون برميل يوميا.

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