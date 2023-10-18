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أوبك (iStock)
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مصدران: "أوبك+" لا تعتزم اتخاذ إجراء فوري بعد دعوة إيران لحظر نفطي على إسرائيل

قالوا: "أوبك" ليست منظمة سياسية

لندن/دبي - رويترز
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قال مصدران في "أوبك+" لرويترز، إن المجموعة لا تعتزم عقد اجتماع استثنائي أو اتخاذ أي إجراء فوري بعد أن دعا وزير الخارجية الإيراني أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لفرض حظر نفطي وعقوبات أخرى على إسرائيل.

وقال أحد المصدرين إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ليست منظمة سياسية.

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد مقتل المئات في قصف مستشفى في غزة، ما أثار مخاوف بشأن حدوث اضطرابات في إمدادات النفط من المنطقة.

وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.66 دولار بما يعادل 1.85% إلى 91.56 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.84 دولار أو 2.12% إلى 88.50 دولار للبرميل.

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