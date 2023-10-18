نفط وغاز
وكالة: حريق في مصفاة كانجان بجنوب إيران
شاحنات إطفاء توجهت للموقع
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ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية شبه الرسمية اليوم الأربعاء، أن حريقا شب في مصفاة كانجان بجنوب إيران وأضافت أن شاحنات إطفاء توجهت للموقع لإخماد الحريق.
ولم ترد أي معلومات فيما يتعلق بأثر الحريق على الإنتاج من المصفاة.
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