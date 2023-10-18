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نفط وغاز

"أدنوك للغاز" تتفق على توريد غاز مسال لـ "جيرا للأسواق العالمية" بـ 700 مليون دولار

ضمن خطط الشركة اليابانية لتعزيز إمداداتها

دبي - العربية.نت
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وقعت "أدنوك للغاز" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال بقيمة تتراوح من 1.8 إلى 2.5 مليار درهم (500 إلى 700 مليون دولار) مع شركة "جيرا للأسواق العالمية"، وهي شركة تابعة لمجموعة "جيرا" اليابانية.

وقال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: " تشكل اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال بين أدنوك للغاز وشركة جيرا استمرار للشراكة الاستراتيجية بين الشركتين، وتؤكد من جديد التزامنا المستمر والمشترك بتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة ودعمنا لبناء مستقبل يعتمد على مصادر طاقة موثوقة ونظيفة لليابان وغيرها من الدول"، وفق بيان الشركة لسوق أبوظبي للأوراق المالية،اطلعت عليه "العربية.نت".

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قال كازونوري كاساي، الرئيس التنفيذي في شركة "جيرا" ورئيس مجلس إدارة "جيرا للأسواق العالمية": " تتطلع مجموعة "جيرا" إلى تعزيز محفظتها العالمية من خلال إمدادات غاز طبيعي مسال مستقرة ومرنة وتنافسية وهو أمر ضروري خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة.

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