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الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن وزير الطاقة السعودي، والدكتور تان سي لينغ وزير القوى العاملة في سنغافورة (واس)
الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، والدكتور تان سي لينغ وزير القوى العاملة في سنغافورة (واس)
طاقة

السعودية وسنغافورة توقعان خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة

تنفيذ خارطة الطريق من خلال مسارات عمل عدة

دبي - العربية.نت
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وقّع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مع الدكتور تان سي لينغ وزير القوى العاملة الوزير الثاني للتجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة، خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة بين المملكة وسنغافورة.

وتهدف خارطة الطريق، التي تم التوقيع عليها في إطار مذكرة التفاهم التي وُقّعت بين البلدين في منتصف عام 1443هـ، أواخر عام 2021م، إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الطاقة المتجددة، والحلول والتقنيات منخفضة الكربون، والهيدروجين النظيف، واستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، وتعزيز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، والابتكار في إزالة الكربون.

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وقد تم الاتفاق على أن يتم تنفيذ خارطة الطريق من خلال مسارات عمل عدة، تشمل تبادل السياسات في المجالات التي تغطيها خارطة الطريق، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالمعايير والاعتمادات والإطارات التنظيمية، وتيسير التعاون التجاري، والبحث والتطوير المشترك خاصة في مجال التقنيات الجديدة، وبناء القدرات البشرية من خلال التدريب، وتبادل المعلومات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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