العراق يعتزم رفع طاقة حقل السيبة للغاز إلى 100 مليون قدم مكعبة يوميا

نقل بيان لوزارة النفط العراقية عن الوزير حيان عبد الغني قوله اليوم الجمعة إن العراق يعتزم رفع الطاقة الإنتاجية لحقل السيبة للغاز في البصرة من 60 إلى 100 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا.

وفي سبتمبر الماضي، قال مسؤول كبير بوزارة النفط العراقية إن الوزارة تعتزم قريباً نقل عقد تطوير حقل عكاز للغاز إلى شركة أوكرانية بديلا عن شركة كوكاز الكورية الجنوبية.

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وقال وكيل الاستخراج بوزارة النفط باسم خضير إن الوزارة ستعلن خلال الأيام المقبلة إحالة عقد الغاز الذي يقع غرب الرمادي إلى شركة أوكرانية، "وذلك من خلال معايير عالمية تمكّنها من زيادة استثمار الغاز الحر في البلاد"، مشيرا إلى أن الهدف من استثمار الحقل وتطويره هو "الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى (400 مليون قدم مكعبة قياسية باليوم)".