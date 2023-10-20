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فيتنام تتطلع لاستثمار أرامكو السعودية في مشروعات للطاقة

تتضمن مشاريع للبتروكيماويات ومصافي النفط

هانوي - رويترز
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قالت الحكومة الفيتنامية إنها تتطلع للحصول على استثمار من شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في مشاريعها للبتروكيماويات ومصافي النفط.

والتقى رئيس الوزراء الفيتنامي فام مين تشين، أمس الخميس، مع ياسر مفتي النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء بشركة أرامكو على هامش قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والخليج في الرياض.

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واقترح تشين ترتيب اجتماع بين أرامكو وشركة النفط الحكومية الفيتنامية بتروفيتنام لمناقشة تفاصيل المشاريع الاستثمارية، وفقا لبيان حكومي صدر في وقت متأخر أمس الخميس.

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وقال البيان "أبدت أرامكو اهتمامها باستكشاف فرص الاستثمار في فيتنام خاصة في مشاريع البتروكيماويات والمصافي".

ولم ترد أرامكو السعودية بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وذكر البيان أن أرامكو تبيع النفط الخام لفيتنام لكنها لم تضخ بعد أي استثمار في البلاد.

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