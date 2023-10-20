مؤسسة البترول الكويتية تزيد عطاءات زيت الوقود عالي الكبريت في أكتوبر

قالت مصادر تجارية إن مؤسسة البترول الكويتية زادت عطاءاتها الفورية لمبيعات زيت الوقود عالي الكبريت هذا الشهر، على أن تغلق أحدثها اليوم الجمعة.

جاءت الزيادة في هذه العطاءات مع تراجع الطلب المحلي على زيت الوقود عالي الكبريت لتوليد الكهرباء.

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وقالت مصادر تجارية إن المؤسسة الكويتية تعرض في أحدث عطاءاتها الفورية 80 ألف طن للتحميل في 29 و30 أكتوبر/تشرين الأول.

يأتي هذا بالإضافة إلى ثلاثة عطاءات فورية لهذا الوقود لأكتوبر/تشرين الأول حتى الآن كل منها 60 ألف طن.

وتظهر سجلات العطاءات أن عدد شحنات زيت الوقود عالي الكبريت المعروضة لأكتوبر/تشرين الأول ارتفع مقارنة بالأشهر السابقة من هذا العام، إذ كان المعدل يتراوح بين صفر إلى شحنتين شهريا.