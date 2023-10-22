أوروبا تدرس تمديد إجراءات طارئة سابقة لوضع سقف سعري للغاز

بحسب "الفاينانشال تايمز" يدرس الاتحاد الأوروبي تمديد السقف السعري للغاز الذي تم وضعه بشكل طارئ في وقت سابق هذا العام، وذلك مع التوقعات بأن الصراع القائم في الشرق الأوسط وعملية التخريب التي طالت أحد الأنابيب سيؤديان إلى ارتفاع الأسعار هذا الشتاء.

وبحسب الدراسة فإن السقف السعري لم يؤد لأي نتائج سلبية منذ تنفيذه، حيث كانت أسعار الغاز أقل بنسبة 90% من العام الماضي. وعلى الرغم من هذا التراجع في الأسعار والمخزونات المرتفعة قال دبلوماسيون أوروبيون للفاينانشال تايمز إن هذا لن يكون كافيا لتهدئة المخاوف بشأن الحروب وعمليات التخريب.

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كذلك تتم دراسة تمديد إجراء طارئ آخر يختص بالسماح للدول الأعضاء بتسريع تراخيص منشآت طاقة الشمس والرياح.

ومن المتوقع أن تقوم المفوضية الأوروبية بتقديم اقتراح بهذا الشأن الشهر المقبل.