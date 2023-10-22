ارتفاع واردات الصين من النفط الخام 14.6% خلال 9 أشهر

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية ارتفاع واردات البلاد من النفط الخام بنسبة 14.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 424.27 مليون طن مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

أوضحت أن إنتاج النفط الخام في الصين ارتفع بنسبة 1.9% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 ليسجل 156.72 مليون طن.

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وأضافت الهيئة أن إنتاج النفط الخام في الصين ارتفع بنسبة 0.3% على أساس سنوي ليصل إلى 16.87 مليون طن خلال سبتمبر الماضي وفق وكالة "شينخوا" الصينية.