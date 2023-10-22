وزير التجارة الصيني: نسعى لتعزيز التعاون في مجال النفط مع دول الخليج

قال وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو اليوم الأحد، إن الصين تسعى إلى تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز مع دول الخليج.

وأعرب الوزير عن تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون في الصناعات المرتبطة بمركبات الطاقة الصديقة للبيئة، مثل البطاريات الكهربائية ووحدات الشحن الذكية.

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وذكرت وزارة التجارة في بيان أن وانغ دعا خلال اجتماع مع مسؤولين من مجلس التعاون الخليجي في مدينة قوانغتشو بجنوب الصين إلى مزيد من التعاون الصناعي لتعزيز سلاسة واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد.