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شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك
شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك
الطاقة المتجددة

سوناطراك الجزائرية تعتزم إطلاق مشروع بمليار دولار للتخزين الطبيعي للكربون

يتضمن غرس 420 مليون شجرة على مدى 10 سنوات

دبي/تونس - رويترز
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نقلت قناة النهار الجزائرية التلفزيونية، اليوم الاثنين، عن وزير الطاقة محمد عرقاب قوله، إن شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك لديها خطط لمشروع بقيمة مليار دولار للتخزين الطبيعي للكربون من خلال غرس 420 مليون شجرة على مدى 10 سنوات.

وأضاف عرقاب، بحسب ما أوردته النهار، أن الجزائر تهدف إلى أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة 30% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.

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وتعد الجزائر مُصدّرا رئيسيا للغاز.

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