قطر للطاقة توقع اتفاقية طويلة الأجل لتوريد الغاز المسال إلى إيطاليا

أعلنت قطر للطاقة اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية مع شركة "إيني" لتزويد إيطاليا بما يصل إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما.

وهذه ثالث اتفاقية طويلة الأجل تعلنها قطر للطاقة خلال شهر أكتوبر/تشرين الثاني الجاري لإمداد دول أوروبية بالغاز الطبيعي المسال بعد اتفاقية مع توتال إنرجيز للتوريد إلى فرنسا وأخرى مع شل للتوريد إلى هولندا، بحسب وكالة "أنباء العالم العربي".

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كانت شركة قطر للطاقة أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، أنها فازت بحقوق الاستكشاف في منطقة بحرية جديدة قبالة السواحل المصرية، وذلك وفقاً لبيان أصدرته الشركة اليوم الأربعاء.

وتم منح حقوق التنقيب والإنتاج لمنطقة شرق بورسعيد إلى كونسورتيوم يضم شركة قطر للطاقة (33%)، وشركة إيني (34%) وشركة بريتيش بتروليوم "بي.بي" (33%).