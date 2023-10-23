وزير الطاقة السعودي: تغير المناخ واقع ويجب معالجة الأزمة بشكل بناء

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، أن معالجة أزمة تغير المناخ يجب أن تكون بطريقة بناءة ومفصلة آخذة بالحسبان القطاعات كافة.

جاء ذلك ضمن جلسة في المنتدى السعودي الأوروبي للاستثمار الذي عقد في الرياض.

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